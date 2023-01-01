Исповедь. Павел Амнуэль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Павел Рафаэлович Амнуэль – родился в городе Баку. В 1967 году окончил физический факультет Азербайджанского государственного университета и в течение 23 лет работал в лаборатории физики звездных атмосфер – сначала в Шемахинской астрофизической обсерватории, а с 1979 года – в Институте физики в Баку. Кандидат физико-математических наук, опубликовал более 70 научных работ и пять книг по специальности. В 1990 г. Амнуэль эмигрировал в Израиль. Живeт в Бейт-Шеане. Павел Рафаэлович считался одним из ведущих мастеров «твердой» Научной Фантастики. В повести «Исповедь» Амнуэль рассуждает над излюбленным философами вопросом о бытие и сознании. Где проходит граница восприятия реальности и существует ли она вообще?



Исповедь слушать на видеосервисе Wink.