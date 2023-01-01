Исповедь Лешего. Татьяна Первушина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поехав знойным летним утром на дачу, Яна и Маргоша становятся свидетельницами террористического акта на Минском шоссе – взорваны в машине два депутата… Мотоциклист, прикрепивший в автомобилю пластиковую взрывчатку с дистанционным управлением, скрылся… Вернувшись в Москву, Яна и Марго обретают новую клиентку – у нее пропал муж, известный в столице ресторатор. Как выясняется позднее, он был другом двух депутатов, взорванных на Минском шоссе. А еще через несколько дней убивают банкира, четвертого из «друзей-мушкетеров», как те себя сами называли с детства. Яна и Маргоша с небывалым рвением берутся за расследование и поднимают на свет давнюю историю, кровавый след которой тянется уже много лет… Читает автор.



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