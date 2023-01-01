Испорченный. Пенелопа Дуглас (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новинка от автора «Конклав» и «Доверие». ОНИ ЖДАЛИ. ОНИ БЫЛИ ТЕРПЕЛИВЫ. ТЕПЕРЬ ВСЕ ЕЕ КОШМАРЫ ВОПЛОТЯТСЯ В ЖИЗНЬ. Мне говорили, что мечты – это желания нашего сердца. Но моей одержимостью стали собственные страхи. Его зовут Майкл Крист. Старший брат моего парня – привлекательный, сильный в то же время и внушает настоящий ужас. Звезда баскетбольной команды колледжа, он уделяет больше внимания чистоте своих ботинок, чем моей персоне. Но я заметила его и начала за ним наблюдать. Я узнала, что он скрывал, я увидела, что он творил… Прошло уже четыре года, но я все еще одержима им. Майкл Ее полное имя – Эрика Фэйн, но все зовут ее Рика. Подружка брата с детства путалась у меня под ногами. Она опускает взгляд, когда я вхожу в комнату, замирает, когда приближаюсь к ней. Три года назад из-за нее мои друзья отправились в тюрьму, и сейчас они снова на свободе. Теперь Рику никто не спасет, и на этот раз я не упущу свой шанс.



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