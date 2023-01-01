Испанские рассказы XIX века. Николай Свечин (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Испанские рассказы XIX века. Книга для чтения на испанском языке Предлагаем вниманию изучающих испанский язык и преподавателей сборник рассказов испанских писателей XIX века. Книга может быть использована как студентами высших учебных заведений, так и широким кругом лиц, изучающих испанский язык и желающих углубить свои знания языка и литературы. Пособие открывается очерком об историческом развитии Испании XIX века, о литературных течениях той эпохи – романтизме, реализме, модернизме, о поколении 98-го года. Приводятся биографические сведения о каждом авторе. После каждого рассказа приводятся лексико-грамматические комментарии и упражнения, тренирующие языковые и речевые умения учащихся,– расширяется словарный запас, в процессе обсуждения прочитанного развиваются навыки монологической и диалогической речи. Работа с текстом завершается списком вопросов по его содержанию, в которых проверяется понимание прочитанного, а также стимулируется творческая речевая деятельность учащихся. Текст читает носитель языка. При прослушивании рекомендуется обращать внимание на произносительные и интонационные модели испанского языка.



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