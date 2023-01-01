Искусство вышибать долги. Игорь Вагин,Сергей Архипов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В долг не бери и взаймы не давай Легко и ссуду потерять и друга…» У. Шекспир Что изменилось с тех времен, когда Полоний давал эти советы сыну Лаэрту? Какие приемы используют должники, чтобы выманить деньги? Как правильно давать в долг? Как раскусить должника-мошенника? Как вышибить деньги у должника и вернуть свои кровные? Как отмазаться от кредитора? Используя яркие и живые примеры и давая конкретные советы, известный психолог Игорь Вагин предлагает ключи к пониманию проблемы «люди и деньги».



Искусство вышибать долги слушать на видеосервисе Wink.