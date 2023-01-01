Искусство внутренней свободы. Мария Иванова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хотите успеть все и сохранить время для себя? Сделать шаг в неизвестность и обрести целостность? Радоваться как ребенок и в легкости достигать всего, о чем так долго запрещали себе даже мечтать? Книга будет интересна и полезна тем, кто устал подстраиваться под обстоятельства и готов начать жить свободно по своим правилам. В ней собраны многолетний опыт и осознания автора, истории из собственной жизни, самые работающие и при этом простые в исполнении техники. Уже после прочтения первой главы вы получите инструменты для достижения вашей цели, а главное – начнете отделять свои истинные цели от чужих. Эта книга не учит, как жить. Она позволяет раскрыть все внутренние процессы в человеке, а после наблюдать, как они реализуются вовне. Все, что нужно, – это погрузиться в собственные ощущения в процессе чтения. И если вы готовы пробудить в себе те силы, которые позволят вам самим формировать свою реальность, книга станет надежным проводником и помощником.



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