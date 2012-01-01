Искусство видеть. Джон Бергер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Искусство видеть» Джона Бергера – это одна из самых обсуждаемых и влиятельных книг об искусстве, когда либо изданных в мире. Она написана по мотивам знаменитого фильма BBC и впервые была опубликована вслед за его премьерным показом в 1972 году. В том же году критик Sunday Times писал: «Бергер не просто открывает нам глаза на то, как мы видим произведения изобразительного искусства, он почти наверняка изменит само восприятие искусства зрителем». Спустя сорок с лишним лет, можно с уверенностью утверждать: пророчество сбылось. © Penguin Books Ltd., 1972 © John Berger, 1972 © Перевод и издание на русском языке. Издательство «Клаудберри», 2012 Перевод: Евгения Шрага Запись произведена продюсерским центром «Вимбо» ©



Искусство видеть слушать на видеосервисе Wink.