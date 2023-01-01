Искусство управления миром. Бронислав Виногродский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Авторская серия Бронислава Виногродского знакомит с вершинами китайской мудрости – от секретов разработки идеальных планов до способности управлять осознаваемым миром. Работа «Искусство управления миром» посвящена структуре управления, а именно получению во времени предсказуемых плодов воздействия воли субъекта в процессе творческой игры с миром на три стороны реальности: на дела – на обстоятельства – на состояния. В каждой из 81 глав раскрывается одна из основных техник управления: от способов принятия решений до секретов разработки идеальных планов и от тайн обретения единства видения до нюансов процесса осознания границ своего незнания. Парадоксы соседствуют с ясными указаниями, а глубокая мудрость с поэтическими образами – всем этим могут насладиться читатели данной книги, написанной Брониславом Виногродским, известнейшим экспертом по Китаю и советником руководителей ряда крупнейших фирм.



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