Искусство словесной атаки. Карстен Бредемайер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый учебник по риторике, написанный известным коуч-консультантом Карстеном Бредемайером, знакомит с конструктивными приемами ведения дискуссии, которые он пропагандирует на семинарах для менеджеров среднего и высшего звена. Этому искусству важно научиться, ведь находчивый ответ поможет победить в споре, обезоружить не всегда благожелательно настроенного оппонента, а также подать себя с достоинством в непростой ситуации. В аудиокниге представлены более 50 различных приемов и свыше 200 упражнений, которые позволят отточить мастерство ведения дискуссий. Теперь вас не смогут застать врасплох, а ваши умелые действия и смелые реплики вызовут настоящую зависть окружающих.



Искусство словесной атаки слушать на видеосервисе Wink.