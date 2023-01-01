Искусство понимать ребенка. 7 шагов к хорошей жизни. Светлана Кривцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Искусство понимать ребенка» поможет открыто, непредвзято увидеть свое чадо и тем самым разглядеть самое главное в той или иной конкретной ситуации. И так наконец понять, что можно делать и как поступить. Немногие из нас сохранили память о детстве как о времени понимания, принятия, открытости. Чаще мы вспоминаем об опыте давления (со стороны родителей и учителей), отвергнутости (со стороны сверстников). И наш характер, отношение к людям и к себе, сама наша жизненная история вырастает из опытов этого детского непонимания. Поэтому особенно хорошо, когда рядом есть чуткий собеседник, которому можно рассказать о своих родительских переживаниях, страхах и сомнениях, которые мы сами запрещаем себе испытывать. И не спеша, доверительно обсудить их в кругу профессионалов и просто неравнодушных людей. «Задача родителей в том, что, чтобы, общаясь с ребенком, оставаться лучшим собой, таким, за кого перед собой не стыдно. Этот самый главный родительский навык помогает в любой ситуации выбирать правильный тон и правильное действие. От этого зависит, в конце концов, будет ли ребенок хорошо воспитан, будет ли он счастлив». Светлана Кривцова – экзистенциональный психотерапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель проекта «Жизненные навыки: психологические занятия с детьми от 5 до 15 лет». Галия Нигметжанова – детский психолог, ведущий специалист Московского психологического центра поддержки семьи «Контакт».



Искусство понимать ребенка слушать на видеосервисе Wink.