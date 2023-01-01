Искусство полемики. Как дискутировать энергично, убедительно, уверенно. Джонатан Херринг
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Искусство полемики. Как дискутировать энергично, убедительно, уверенно. Джонатан Херринг

Искусство полемики. Как дискутировать энергично, убедительно, уверенно. Джонатан Херринг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология290 мин12+

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Сюжет

Искусство полемизировать – ценное качество, необходимое как в деловой, так и в семейной жизни каждому человеку. Четкое и убедительное изложение своих позиций, грамотное и доброжелательное аргументирование своих доводов в споре могут помочь лучше понимать чужие мнения и найти взаимовыгодный путь вперед. Книга состоит из двух частей. В первой части автор предлагает десять Золотых правил спора, применимых к самому широкому кругу ситуаций. Во второй части рассматриваются различные конкретные ситуации, в которых часто возникают споры, и примеры применения сформулированных автором правил. Одно из основных правил гласит – берегите добрые отношения! Книга предназначена для широкого круга читателей.

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