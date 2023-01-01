Искусство брать взятки. Эраст Петрович Перцов (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Представляем вашему вниманию бесценное учебное пособие для чиновников всех рангов и мастей, всех времен и народов – аудиоверсию книги Эраста Петровича Перцова «Искусство брать взятки». С выходом аудиокниги совершенствовать и оттачивать мастерство взяточничества стало возможным в любом месте и в любое время: во время совещаний, по дороге на работу или домой, в спортзале и на отдыхе. В пособии содержится подробная классификация взяток, инструкция по их получению, а также советы, как избежать возможного наказания. Ведь в таком важном и ответственном деле важна каждая мелочь, даже выражение лица взяткополучателя: «…Будьте суровы с просителем до той самой минуты, когда он прошепчет, что будет вам благодарен: тогда да оживятся вдруг все черты лица вашего, да просветлеет взор, и грубый голос да смягчится плавностию и чувством речи; отвечайте доброму просителю, что имеете много занятий, что дело его еще далеко от очереди, что вам некогда было рассмотреть онаго, и заключите сии фразы советом: почаще наведываться…» По мнению автора « книга порадует добрых людей, желающих отечеству своему блага, и огорчит тех, в чье будто бы наставление она писана. Если огорчит,– то нравственная цель сочинения достижена как нельзя лучше». От себя же напомним, что в Российском государстве XVI-XVII вв. существовал запрет только на посулы – взятки судьям. Все иные «государевы люди» на местах (равно как и белое духовенство) не получали жалования и кормились только за счёт того, что им приносили челобитники (в случае духовенства – паства). И еще Петр I говорил, что человек, представленный к деньгам, не воровать не может. В чем мы с вами, к сожалению, постоянно убеждаемся сами. Аудиокнига рекомендована Лекторием «Родная речь» в качестве учебного пособия.



Искусство брать взятки слушать на видеосервисе Wink.