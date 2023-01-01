Искусственный интеллект в медицине: Как умные технологии меняют подход к лечению. Эрик Тополь (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Мир медицины стремительно меняется: на помощь традиционным врачебным методам приходит искусственный интеллект. Как внедрение новых технологий отразится на современной диагностике и лечении? Как будут взаимодействовать врач и пациент, если обработку данных возьмут на себя машины? Смогут ли пациенты влиять на ход и методы лечения своих заболеваний? Какие перспективы открывает использование искусственного интеллекта перед мировым медицинским сообществом, какие блага и опасности оно в себе таит, какие цели преследует? На эти и многие другие важные вопросы подробно и понятно отвечает Эрик Тополь – врач, ученый, исследователь и всемирно известный эксперт в области применения искусственного интеллекта в медицине.



Искусственный интеллект в медицине: Как умные технологии меняют подход к лечению слушать на видеосервисе Wink.