WinkАудиокнигиИскусственный интеллект на практике. Бернард Марр, Мэтт Уорд
Искусственный интеллект на практике. Бернард Марр, Мэтт Уорд (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн334 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
50 кейсов от крупнейших компаний о том, как искусственный интеллект помог им в бизнесе. ИИ наделяет машины способностью видеть, слышать, ощущать вкус и запах, осязать, говорить, ходить, летать и учиться. Благодаря этому компании могут найти новые способы общения с клиентами, предлагать более и�нтеллектуальные продукты и услуги, автоматизировать процессы и добиваться небывалых успехов.
Искусственный интеллект на практике слушать на видеосервисе Wink.