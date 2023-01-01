Искусственный интеллект на практике. Бернард Марр, Мэтт Уорд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

50 кейсов от крупнейших компаний о том, как искусственный интеллект помог им в бизнесе. ИИ наделяет машины способностью видеть, слышать, ощущать вкус и запах, осязать, говорить, ходить, летать и учиться. Благодаря этому компании могут найти новые способы общения с клиентами, предлагать более и�нтеллектуальные продукты и услуги, автоматизировать процессы и добиваться небывалых успехов.



Искусственный интеллект на практике слушать на видеосервисе Wink.