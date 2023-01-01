WinkАудиокнигиИскусственный интеллект и будущее человечества. Марк О’Коннелл
Искусственный интеллект и будущее человечества. Марк О’Коннелл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература526 мин16+
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Сюжет
Книга о том, как биохакеры, трансгуманисты, ученые и миллиардеры пытаются решить проблему смерти с помощью технологий и искусственного интеллекта. Вы узнаете, насколько мы близки к возможности существовать вечно в виде кода, почему Илон Маск считает искусственный интеллект «величайшей экзистенциальной угрозой», какие апгрейды доступны нам уже сейчас и как искусственный интеллект поможет исполнить самую заветную мечту человечества – бессмертие.
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