Искусственный интеллект для HR. Как использовать ИИ для поддержки и развития успешных сотрудников. Бен Юбенкс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Искусственный интеллект — давно не техническая новинка: это компаньон, которому мы охотно доверяем решение самых разных проблем. Где-то ИИ дает нам подсказку, где-то и вовсе полностью заменяет человека. Один из самых важных вопросов: уничтожит ли ИИ рабочие места? Если да, то что делать миллионам безработных? Если нет, то что делать миллионам тех, чья работа никогда не будет прежней? Бен Юбенкс — мировой эксперт в области развития сотрудников. Он знает все про то, как нанимать и мотивировать лучших работников. И он смотрит на будущее с оптимизмом. Его книга — это переосмысление HR с точки зрения неизбежных перемен. Что может быть интереснее, чем взгляд на проблему квалифицированного и очень осведомленного оптимиста?



Искусственный интеллект для HR слушать на видеосервисе Wink.