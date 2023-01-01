Искра и ветер. Алексей Пехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Искра и ветер» – завершающую часть тетралогии Алексея Пехова «Ветер и Искры». Когда суровая зима на исходе, южный ветер из-за гор несeт на своем хвосте перемены. Но к добру ли? Пламя войны пылает над равнинами и городами севера. Три армии Проклятых рвутся к Корунну. По хребтам заиндевевших гор, сквозь ядовитый туман Оставленных болот, через горький пепел Брагун-Зана, по пустынным красным холмам, мимо выжженных городов и деревень те, кого называют Искателями ветра, должны дойти до последней черты. Им предстоит решить, что важнее в мире Хары «искра», ветер или, быть может, любовь…



Искра и ветер слушать на видеосервисе Wink.