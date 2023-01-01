Искатель. Второй пояс. Михаил Игнатов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Клятвы о смерти врагов, которые ты когда-то давал… Ложные. Ты уже дважды прощал своих врагов. И то, что один из них носит на себе твой Указ «Смерть» ничего толком не меняет. Но у тебя не было другого выхода. Твоей силы и удачи хватило, чтобы выжить, но впереди лишь новые испытания. Даже бывшие враги помогают тебе, а тот, кого ты назвал старшим собратом лишь разводит руками: «Ты всего лишь шэн»… Сумеешь ли ты выполнить задание Стража? И… что ты сделаешь, если контракты покроются пеплом?



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