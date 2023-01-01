Исчезнувшие города и народы. Сборник (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Наша история – и древнейшая, и средневековая, и современная – полна неразрешимых до сих пор загадок и тайн. Среди них исчезновение цивилизаций, культур, городов и земель, существовавших когда-то и пропавших без следа. До сих пор спорят ученые о том, где и когда жили на земле атланты, гиперборей�цы, хазары, обитатели Лемурии и Эльдорадо. Куда ушли амазонки, гараманты и колена Израилевы? Рассказ о самых знаменитых таинственных исчезновениях на разных этапах нашей истории – ждет вас в этой аудиокниге.



Исчезнувшие города и народы слушать на видеосервисе Wink.