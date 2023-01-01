Исчезающие в темноте – 2. Дар. Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет вторую аудиокнигу серии «Исчезающие в темноте» – «Дар» популярной российской писательницы в жанре мистический детектив Натальи Тимошенко. Книга прочитана популярной артисткой, радиоведущей, актрисой дубляжа – Аллой Човжик. Медиум, который перестал разговаривать с призраками, и целительница, которая не захотела помогать людям, – смогут ли они жить обычной жизнью или от способностей, дарованных свыше, нельзя отказаться? Четыре года Рите и Марку удавалось выглядеть нормальной семьей, и они надеялись, что так будет всегда. Рита знала, насколько опасно ей пользоваться даром, но когда кому-то требуется помощь, так сложно удержаться. Только правильно ли она понимает смысл своего дара? Способна ли отказаться от него навсегда, если появится такая возможность? И действительно ли они оба хотели стать обычными людьми? ©



Исчезающие в темноте – 2 слушать на видеосервисе Wink.