Исаак Левитан. Коллектив авторов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Исаак Левитан (1860–1900) – известный русский художник, пейзажист. В XIX веке он произвел фурор, открыв российскому обществу, насколько может быть хороша русская природа. Именно Левитан наполнил русский пейзаж чувствами и подарил ему очарование, несравнимое с красотами дальних стран. «Мировая история в лицах. Художники» – серия книг, благодаря которым читатель познакомится с биографиями самых ярких и известных художников прошлого.



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