Иржина. Случайное – не случайно. Милена Завойчинская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Случайное – не случайно» – фантастический роман Милены Завойчинской, вторая книга цикл «Иржина», жанр приключенческое фэнтези, юмористическое фэнтези, романтическое фэнтези. Жизнь Иржины вошла в нормальную колею: дом есть, работу предоставил сам Император, друзьями обзавелась, да и любимое хобби никуда не делось. Казалось бы, живи да радуйся. Вот только зачем нужно было открывать тайный портал прямо из императорского дворца? Случайно? А в соседнее княжество незаконно проникла – тоже случайно? И замуж тоже, видимо, вышла совершенно случайно… И когда уже она поймет, что все случайности – не случайны? А значит, из них нужно сделать выводы и двигаться дальше.



Иржина слушать на видеосервисе Wink.