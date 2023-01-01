Ириада. Павел Михайлович Пуничев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Учеба закончена. Началось лето, самое время, чтобы оторваться в новой, широко разрекламированной виртуальной игре. Сказано-сделано, только, вот почему-то, ты в самом начале игры попадаешь на территорию враждебной фракции, которая находится не в игре, а в другом мире, жители которого связаны «Контрактом» и обязаны развлекать свалившихся им на голову пришельцев… Каково это играть, когда и мобы, и НПС не сильно рады твоему присутствию в своем мире, узнайте из новой ЛитРПГ серии книг «Ириада». Содержит нецензурную брань.



Ириада слушать на видеосервисе Wink.