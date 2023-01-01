И.о. поместного чародея. Книга 2. Мария Заболотская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Четыре года прошло с тех пор, как Каррен стала поместной чародейкой в провинциальном городке, но ничего в княжестве Эпфельредд с тех пор не изменилось. Столичные маги все так же плетут свои интриги и горе тому, кто привлек некогда их пристальное внимание – они ничего не забывают и у каждого их слова имеется двойное дно. Казалось бы, четырех лет ожидания разнообразнейших и гнуснейших бедствий достаточно для того, чтобы обдумать план бегства, но у судьбы припасено куда больше неприятных сюрпризов, чем у шулера – крапленых карт в рукаве, и обыграть ее будет непросто даже той, которая привыкла не верить ни одному чародейскому слову.



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