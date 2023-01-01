Инженер. Часть 1. Набросок. Евгений Южин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Илья был обычным инженером – всю жизнь учился, считал, что знает, как рождаются и умирают звезды, как построить самолет и как запустить цепную реакцию. Но однажды он оказался в другом мире, на другой планете, где живут потомки людей, попавших туда еще в неолите. Там он обнаружил то, что разрушало его картину мира – магию. Он убежден, что две загадки, две тайны – его переноса в другой мир и магии, должны иметь что-то общее. Он верит, что, разгадав тайну магии, сможет вернуться домой.



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