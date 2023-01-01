Интуиция и Бизнес. Антонио Менегетти
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Интуиция и Бизнес. Антонио Менегетти

Интуиция и Бизнес. Антонио Менегетти (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Психология197 мин16+

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Сюжет

Величайшие императоры и полководцы, художники, ученые и мыслители, крупнейшие предприниматели и политики стали таковыми благодаря своей интуиции… А любая ошибка или неудача всегда является следствием ее потери, неспособностью прочитывать ее и применять. Феномен интуиции изучался многими экономическими и философскими школами, однако никому так и не удалось прийти к простоте и естественности рационального понимания и применения интуиции на практике. Онтопсихологии удалось решить эту задачу, найти рациональный способ прочитывать и применять интуицию в экономике и бизнесе, в науке и искусстве, в любой сфере жизни. Что такое интуиция, как ее отличать от других сигналов психики, как развивать эту способность, об всем этом вы узнаете в этой книге. «Интуиция является шедевром, озарением, вершиной человеческого ума в исторической ситуации». А. Менегетти

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