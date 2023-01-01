Интроверт. Как заводить друзей, быть приятным в общении и комфортно себя чувствовать в любой ситуации. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вас считают некомпанейским человеком, потому что вы отклоняете приглашения? Если вы (1) чувствуете, будто гора свалилась с плеч, когда общение с друзьями отменяется (2) не любите или даже ненавидите большие сборища, где много незнакомых людей (3) хотите узнать, как лучше и эффективнее наладить социальное взаимодействие, не истощая запас энергии, тогда эта книга для вас – ведь ее написал в точности такой же интроверт, как и вы. Это руководство по тактике выживания в социуме. «Интроверт» расширит для вас горизонты самопознания и раскроет уникальную и действенную тактику выживания в социуме и поведения на вечеринках, чтобы вы продуктивно использовали свой запас социальной энергии и каждый раз получали максимальный эффект. Производите наилучшее впечатление даже тогда, когда вы измотаны общением. Умейте побыть в одиночестве в нашем громкоголосом мире. Откройте для себя, как выбраться из уютной скорлупы и благоденствовать в социуме.



Интроверт слушать на видеосервисе Wink.