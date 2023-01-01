WinkАудиокнигиИнтимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях. Розали Гилберт
Интимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях. Розали Гилберт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн589 мин18+
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О книге
Захватывающая книга, повествующая о подлинной сексуальной жизни в Средневековье. Автор рассказывает истории более чем сотни женщин из разных слоев общества: хитроумных дев, целомудренных жен, развратных монахинь и доброчестивых блудниц.
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