Интимное средневековье. Истории о страсти и целомудрии, поясах верности и приворотных снадобьях. Розали Гилберт (книга, 2020) слушать онлайн

Захватывающая книга, повествующая о подлинной сексуальной жизни в Средневековье. Автор рассказывает истории более чем сотни женщин из разных слоев общества: хитроумных дев, целомудренных жен, развратных монахинь и доброчестивых блудниц.



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