Интерполирую прошлое – Экстраполирую будущее. Наталья Мамлеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Натальи Мамлеевой – «Интерполирую прошлое – Экстраполирую будущее». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Объединенная дилогия Тик-так. Время необычная штука. Оно умеет сжиматься и растягиваться, но мало кто знает, что есть те, кто способен им управлять. О, нет, не в обычном смысле – конечно, оборачивать его вспять невозможно, но вот заставлять его принимать верные решения – запросто. Все студенты этой академии – лучшие манипуляторы, но среди них есть особенный. Глава совета, мой куратор и, собственно, жених. Только когда я успела стать его невестой? Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) © & ℗ ООО «МедиаКнига», 2020



Интерполирую прошлое – Экстраполирую будущее слушать на видеосервисе Wink.