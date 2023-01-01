Интеллигенция и Революция. Александр Блок
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Интеллигенция и Революция. Александр Блок

Интеллигенция и Революция. Александр Блок (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн12+

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Сюжет

«„Россия гибнет“, „России больше нет“, „вечная память России“, слышу я вокруг себя. Но передо мной – Россия: та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели; тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой…»

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