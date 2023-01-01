Интеллектуальный коэффициент. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Интеллектуальный коэффициент. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Интеллектуальный коэффициент. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Валентина приехала из деревни в город, поступила на работу на молочный комбинат, и очень скоро вышла замуж за начальника отдела продаж Николая. Прошло всего два месяца с тех пор, а отношения с мужем разладились. Подслушав телефонный разговор, Валентина случайно выяснила, что до нее Николай в течение пяти лет встречался с Ксенией. Николай и Ксения должны были пожениться, но Ксения неожиданно закрутила роман с состоятельным бизнесменом и вышла за него замуж. После чего Николай скоропалительно женился на Валентине. Валентине показалось, что муж просто использовал ее, чтобы отомстить Ксении, и что в глазах всего комбината она стала посмешищем. Валентина решила, что больше не будет себя вести, как «дурочка», и стала придумывать различные способы, как удержать Николая. Она пыталась копировать одежду и прическу Ксении, однако Николай только высмеивал ее и советовал «больше читать и развиваться духовно». Валентина стала пристально следить за каждым шагом мужа и вскоре узнала, что Ксения и Николай возобновили отношения. Тогда Валентина сама встретилась с Ксенией и от имени мужа потребовала больше не беспокоить их семью. Все эти шаги привели к ссоре с Николаем, и он собрался бросить Валентину. Тогда Валентина применила еще один прием: она заявила Николаю, что беременна. Николай все равно переехал к Ксении, а с Валентиной решил развестись после рождения ребенка. Перед Валентиной встала новая проблема. На самом деле, беременность она придумала, и ей необходимо было скрыть свою ложь. Она неудачно пыталась соблазнить Николая, затем завести короткий роман с сослуживцем Михаилом. Наконец, Валентина поняла, что действовала неправильно, и что нужно было строить с мужем семью без оглядки на его прошлые отношения с другой женщиной. Она нашла в себе силы признаться Николаю в обмане, и после этого ей удалось положить начало новому этапу в их взаимоотношениях.

Интеллектуальный коэффициент слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг