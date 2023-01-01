Интеллектуальный коэффициент. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Валентина приехала из деревни в город, поступила на работу на молочный комбинат, и очень скоро вышла замуж за начальника отдела продаж Николая. Прошло всего два месяца с тех пор, а отношения с мужем разладились. Подслушав телефонный разговор, Валентина случайно выяснила, что до нее Николай в течение пяти лет встречался с Ксенией. Николай и Ксения должны были пожениться, но Ксения неожиданно закрутила роман с состоятельным бизнесменом и вышла за него замуж. После чего Николай скоропалительно женился на Валентине. Валентине показалось, что муж просто использовал ее, чтобы отомстить Ксении, и что в глазах всего комбината она стала посмешищем. Валентина решила, что больше не будет себя вести, как «дурочка», и стала придумывать различные способы, как удержать Николая. Она пыталась копировать одежду и прическу Ксении, однако Николай только высмеивал ее и советовал «больше читать и развиваться духовно». Валентина стала пристально следить за каждым шагом мужа и вскоре узнала, что Ксения и Николай возобновили отношения. Тогда Валентина сама встретилась с Ксенией и от имени мужа потребовала больше не беспокоить их семью. Все эти шаги привели к ссоре с Николаем, и он собрался бросить Валентину. Тогда Валентина применила еще один прием: она заявила Николаю, что беременна. Николай все равно переехал к Ксении, а с Валентиной решил развестись после рождения ребенка. Перед Валентиной встала новая проблема. На самом деле, беременность она придумала, и ей необходимо было скрыть свою ложь. Она неудачно пыталась соблазнить Николая, затем завести короткий роман с сослуживцем Михаилом. Наконец, Валентина поняла, что действовала неправильно, и что нужно было строить с мужем семью без оглядки на его прошлые отношения с другой женщиной. Она нашла в себе силы признаться Николаю в обмане, и после этого ей удалось положить начало новому этапу в их взаимоотношениях.



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