Инсургент. Вероника Рот (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Второй роман трилогии, собравший во всем мире миллионную армию поклонников! Сделанный выбор может изменить тебя – или разрушить… Но чтобы ты ни выбрала, последствия неизбежны. В мире будущего, где все люди разделены на пять фракций, началась неожиданная для многих война. Беатрис Прайор, диве�ргент, выжила во время страшной бойни, но заплатила за это огромную цену. В общине Товарищества она узнает, что лидер эрудитов и ее главный враг, Джанин, жажадет заполучить информацию, из-за которой погибли ее родители. И начинает действовать, еще не зная, как открывшаяся правда изменит ее жизнь…



Инсургент слушать на видеосервисе Wink.