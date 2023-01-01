Инструменты персонального влияния на переговорах. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если тщательно разобрать любую возникшую проблему, всегда увидишь себя как ее часть. Данная аудиокнига, как, впрочем, и все остальные предельно технологично раскрывает тему усиления личного влияния в переговорном процессе. Часто люди недооценивают возможности целенаправленного использования имеющихся у них возможностей. В этой аудиокниге авторы предлагают Вашему вниманию следующее: анализ феномена влияния и определение пихоэмоциональной основы, психотехнологический разбор моделей влияния, изучение их инструментов, определение правила и конкретных приемов защиты от деструктивного влияния.



Инструменты персонального влияния на переговорах слушать на видеосервисе Wink.