Инструменты персонального влияния на переговорах. Александра Козлова,Владимир Козлов
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Инструменты персонального влияния на переговорах. Александра Козлова,Владимир Козлов

Инструменты персонального влияния на переговорах. Александра Козлова,Владимир Козлов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес64 мин12+

Сюжет

Если тщательно разобрать любую возникшую проблему, всегда увидишь себя как ее часть. Данная аудиокнига, как, впрочем, и все остальные предельно технологично раскрывает тему усиления личного влияния в переговорном процессе. Часто люди недооценивают возможности целенаправленного использования имеющихся у них возможностей. В этой аудиокниге авторы предлагают Вашему вниманию следующее: анализ феномена влияния и определение пихоэмоциональной основы, психотехнологический разбор моделей влияния, изучение их инструментов, определение правила и конкретных приемов защиты от деструктивного влияния.

Инструменты персонального влияния на переговорах слушать на видеосервисе Wink.

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