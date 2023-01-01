Инструкция к человеку. Михаил Кузнецов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Михаил Кузнецов – автор методики «Колесо SWA: измеримое управление счастьемТМ», о которой пойдет речь в данной книге. Читая эту книгу, вы найдете ответы на 4 самых распространeнных вопроса: • Как прожить всю жизнь и каждый день в счастье? • В чем смысл жизни? • Что такое эволюционное развитие? • �Как об этом всeм помнить?



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