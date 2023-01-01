Инстинкт гнева. Вячеслав Шалыгин
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Инстинкт гнева. Вячеслав Шалыгин

Инстинкт гнева. Вячеслав Шалыгин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика874 мин12+

Сюжет

Кто мешает нам жить вечно? Кому кто. Тайной общине бессмертных, именуемой для конспирации – Цех, не дает покоя древний враг по прозвищу Хамелеон. Он единственное существо на Земле, способное убить Вечного. А еще он умен, изворотлив, силен и… способен становиться невидимкой! На протяжении тысячелетий Хамелеоны пытаются извести бессмертных, используя для их поиска особое чутье – «инстинкт гнева».

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