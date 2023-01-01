Инстинкт дракона. Лора Вайс
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Инстинкт дракона. Лора Вайс

Инстинкт дракона. Лора Вайс (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фантастика16+

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О книге

Маленький ребенок на руках, долги, кризис, безденежье. Арине ничего не оставалось, кроме как ехать в город величественных драконов в надежде найти работу. Однако бедняжка даже не подозревала, с кем ей придётся столкнуться и от кого впасть в зависимость. Два дракона, два всесильных зверя, для которых люди – это временная забава. Они сделают всё, чтобы завладеть трофеем.

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Жанр
Фантастика

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