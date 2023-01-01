INSTA фэйл. Дарья Кова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Меня зовут Адреналина, мне 20 лет, я звезда Инстаграма, очень красивая и финансово обеспеченная девушка. Жаль только, что всe это абсолютное враньe… В жизни я Даша Савельева, 29-летняя бухгалтер из провинции, у которой проблемы с деньгами, мужчинами и внешностью… Со мной мечтает познакомиться самый молодой олигарх страны, точнее не со мной, а с Адреналиной – той, за кого я выдаю себя в Инсте… Такой шанс выпадает раз в жизни. Как теперь превратить Дашу в Адреналину?!



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