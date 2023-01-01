WinkАудиокнигиИнсайт 2. Евгения Левицки
Инсайт 2. Евгения Левицки (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези, Ужасы и мистика16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Путешествие подходит к концу. Впереди Большой Эмпорий, и все узлы вот-вот развяжутся. Ева с друзьями возвращается в Сомнус, чтобы собрать недостающие звенья в истории Дария. Только теперь судьба некроманта Ландегора переплетается с ее собственной, а цена правды оказывается непомерно высокой. События разворачиваются совсем не так, как этого ожидает Ева, и дар неизбежно ведет ее на путь, с которого не возвращаются…
Инсайт 2 слушать на видеосервисе Wink.