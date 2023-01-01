Инсайт 2. Евгения Левицки (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Путешествие подходит к концу. Впереди Большой Эмпорий, и все узлы вот-вот развяжутся. Ева с друзьями возвращается в Сомнус, чтобы собрать недостающие звенья в истории Дария. Только теперь судьба некроманта Ландегора переплетается с ее собственной, а цена правды оказывается непомерно высокой. События разворачиваются совсем не так, как этого ожидает Ева, и дар неизбежно ведет ее на путь, с которого не возвращаются…



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