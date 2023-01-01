Инноваторы. Как несколько гениев, хакеров и гиков совершили цифровую революцию. Уолтер Айзексон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Уолтера Айзексона «Инноваторы» — это захватывающая история о людях, которые создали компьютер и интернет. Какие таланты позволили изобретателям и предпринимателям воплотить в жизнь свои фантастические идеи? Что привело их к грандиозному технологическому скачку? Почему они добились успеха там, где другие потерпели неудачу? Это сага о коллективном человеческом гении и о глубинных причинах возникновения инноваций. Начиная с Ады Лавлейс, дочери лорда Байрона, которая была пионером программирования в 1840-е годы, автор рассказывает о гигантах мысли, таких как Вэнивар Буш, Алан Тьюринг, Дуглас Энгельбарт, Роберт Нойс, Стив Джобс, Стив Возняк, Ларри Пейдж. В этой книге Уолтер Айзексон показывает, как способность к сотрудничеству и командной работе позволила изменить мир.



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