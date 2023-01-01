Инкогнито. Тайная жизнь мозга. Дэвид Иглмен. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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Как мы видим? Глазами. Как принимаем решения? Прислушиваясь к голосу сердца и советам разума. Как воспринимаем время? Объективно и в «прямом эфире». Но что, если на самом деле мы видим не глаз�ами, принимаем решения несколько иначе, а события осознаем с запозданием?



Что, если все наши ощущения лишь субъективный эскиз объективной реальности, которую мы не можем в полной мере воспринять? Что, если мы изначально во многом несвободны — в том, какие мы есть, и в том, как мы себя ведем? Нейробиолог Дэвид Иглмен разбирается в сложной машинерии нейронных связей, скрытых в наших черепных коробках.



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