Инкогнито. Лора Вайс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Любовь порою бывает безрассудна и не поддается никакой логике. В жизни Максима Северова, обеспеченного молодого сотрудника солидной компании случается девушка Настя. Она не в его вкусе, чрезмерно скромна и странновата, не обладает глянцевой внешностью, но внутри несет нечто, что привлекает Максима. Однако он с самого начала был прав, когда сомневался в ней. С Настей далеко не все просто и он еще много раз пожалеет, что вступил в эту связь. Содержит нецензурную брань.



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