WinkАудиокнигиИнициация. Жорж Бор
Инициация. Жорж Бор (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фантастика16+
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Сюжет
«Инициация» – фантастический роман, вторая книга цикла «Гиртам», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Хищник уже немного привык к жизни среди двуногих и даже обзавёлся другом, вот только проблемы продолжают сыпаться со всех сторон. Всем-то он нужен, всем-то он важен. Хург, голова пухнет от обилия событий! Да ещё эти непонятные видения…
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