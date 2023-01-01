Инициация. Жорж Бор (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Инициация» – фантастический роман, вторая книга цикла «Гиртам», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Хищник уже немного привык к жизни среди двуногих и даже обзавёлся другом, вот только проблемы продолжают сыпаться со всех сторон. Всем-то он нужен, всем-то он важен. Хург, голова пухнет от обилия событий! Да ещё эти непонятные видения…



Инициация слушать на видеосервисе Wink.