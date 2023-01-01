Инфлуэнца. Дмитрий Мамин-Сибиряк (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Самое смешное слово, какое мне известно,– это дама… Да. Я не могу удержаться от смеха каждый раз, когда его слышу, потому что дама– это я. Не правда ли, как это забавно? Давно ли я ходила в коротеньких платьицах и все называли меня Зиночкой, потом, в гимназии, я превратилась в Зинаиду Ремезову, а сейчас я– Зинаида Васильевна Книзева,– одним словом, постепенное превращение из гусеницы в бабочку. Я еще и сейчас попадаюсь иногда впросак, если встречаю кого-нибудь незнакомого: раз пять делала реверансы… Это я-то, Зинаида Васильевна!..»



Инфлуэнца слушать на видеосервисе Wink.