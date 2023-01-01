Инферняня. Лилия Роджер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алисия живет в Нью-Йорке и работает в Корпорации, защищающей права необычных существ: нянчит детей вампиров, оборотней, инопланетян. Однажды бог Гермес привозит к ней своего сына Петера и малыша похищают. Гермес исчез, кто мать Петера – неизвестно. Агент Корпорации, симпатичный Томас Дабкин, помогает Алисии искать малыша. Кто его похитил? Гарпии, охотящиеся на детей богов ради бессмертия? Мать? Враги Гермеса (обманувшего инопланетян)? Вампиры? В поисках Петера Алисия и Томас объездят всю планету – побывают в Лос-Анджелесе, на Аляске, в Париже и даже в деревне греческих богов на Олимпе.



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