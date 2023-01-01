Индустрия X.0. Внедрение цифровых технологий в промышленности. Эрик Шеффер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Индустрия X.0» рассказывает о том, как промышленные компании будут конкурировать в цифровую эпоху. Чтобы преуспеть, начинать цифровизацию нужно уже сегодня — и важно делать это правильно. Автор объясняет, какие бизнес-модели будут конкурентоспособными через 20 лет и какие именно технологии нужно внедрять, чтобы преуспеть в меняющемся мире. Книга отвечает на основные вопросы о промышленном интернете вещей, больших данных, беспроводных технологиях, управлении развитием цифровых продуктов, новых требованиях к рабочей силе, развитии цифровых платформ и эффективных партнерских экосистем. Она будет полезна руководителям предприятий, техническим директорам, а также всем, кого интересуют масштабные изменения в экономике и обществе, вызываемые цифровизацией.



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