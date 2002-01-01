Инь и Ян (черная версия). Борис Акунин (книга, 2005) слушать онлайн

Сюжет

«Инь и Ян» – это театральный эксперимент. Один и тот же сюжет изложен в двух версиях, внешне похожих одна на другую, но принадлежащих двум совершенно разным мирам. По форме это детектив, расследование ведет великий сыщик Эраст Фандорин, которому помогает его верный слуга Маса. Пьеса была написана специально для режиссера Алексея Бородина (Российский академический молодежный театр). © Борис Акунин, 2002 © «Захаров», обложка, 2015 © Григорий Златогоров, художник, 2015 ©



Инь и Ян (черная версия) слушать на видеосервисе Wink.