Империя. Третий Рим. Книга 2. Часть 3. Константин Малофеев (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Третья часть аудиокниги Константина Малофеева, посвящённая Империи, ее прошлому, настоящему и будущему. Что такое translatio Imperii? Какую традицию унаследовала Российская Империя от Ассирии, Персии и Рима? Какова миссия России в мировой истории? Книга К.В. Малофеева посвящена Империи, ее прошлому, настоящему и будущему. Автор исследует взаимодействие в мировой истории имперского начала, основанного на религиозно обоснованной власти, и начала торгово-финансового. Перед слушателем разворачивается грандиозная историческая панорама – Ассирия и Вавилон, Греция и Персия, Рим и Карфаген и так вплоть до нашего времени – крушение Российской Империи, взлет и падение советского проекта, установление современного миропорядка и попытки противодействия ему. Великие завоеватели, пророки и святые, торговые корпорации и банкирские дома действуют на этих страницах. Во втором томе рассматривается период от принятия Россией имперской миссии в середине XV века до революционных потрясений 1917 года. Исследование, с одной стороны, базируется на лучших достижениях отечественной и мировой историографии, а с другой – предлагает оригинальные историософские идеи, десятилетиями разрабатывавшиеся автором. Аудиокнига будет интересна как специалистам-историкам, философам, политологам, экономистам, так и студентам, и широкому кругу любителей истории.



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