Империя сосредотачивается. Сергей Тамбовский
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Империя сосредотачивается. Сергей Тамбовский

Империя сосредотачивается. Сергей Тамбовский (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези18+

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Сюжет

«Империя сосредотачивается – фантастический роман Сергея Тамбовского, третья книга цикла "Империя у края», жанр альтернативная история, попаданцы. Главный герой пытается сделать перестройку с человеческим лицом. Внимание! Содержит нецензурную брань.

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