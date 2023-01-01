WinkАудиокнигиИмперия сосредотачивается. Сергей Тамбовский
Империя сосредотачивается. Сергей Тамбовский (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези18+
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Сюжет
«Империя сосредотачивается – фантастический роман Сергея Тамбовского, третья книга цикла "Империя у края», жанр альтернативная история, попаданцы. Главный герой пытается сделать перестройку с человеческим лицом. Внимание! Содержит нецензурную брань.
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