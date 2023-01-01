Император людей. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Трой Побратим погасил Темное пламя в Проклятом лесу, теперь там снова растут священные деревья эльфов. Он очистил от скверны Крадрекрам, древнюю твердыню гномов. И выполнил условие Большого совета Теми – восстановил эльфийские и гномьи поселения на землях Арвендейла. Но орда западных орков копит силы на берегу Долгого моря, и ходят слухи, что орки уже заняли столицу людей Эл-Северин, сплотившись под началом Темного бога Ыхлага. Правда, у Светлых рас еще есть надежда: легенда гласит, что в давние времена Великий Марелборо, император людей, убил одного из Темных богов. Значит, победа возможна…



Император людей слушать на видеосервисе Wink.