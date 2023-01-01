WinkАудиокнигиImpact mapping: Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке. Гойко Аджич
Impact mapping: Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке. Гойко Аджич (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес143 мин12+
Аудиокнига в п�одписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Impact Mapping – практическое пособие по картам влияния, простому, но очень эффективному методу разработки программного обеспечения. Он помогает еще на стадии стратегического планирования организовать сотрудничество различных специалистов и в результате создавать эффективные программные продукты.
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