Impact mapping: Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке. Гойко Аджич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Impact Mapping – практическое пособие по картам влияния, простому, но очень эффективному методу разработки программного обеспечения. Он помогает еще на стадии стратегического планирования организовать сотрудничество различных специалистов и в результате создавать эффективные программные продукты.



Impact mapping: Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке слушать на видеосервисе Wink.