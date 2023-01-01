Impact mapping: Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке. Гойко Аджич
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Impact mapping: Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке. Гойко Аджич

Impact mapping: Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке. Гойко Аджич (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес143 мин12+
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Сюжет

Impact Mapping – практическое пособие по картам влияния, простому, но очень эффективному методу разработки программного обеспечения. Он помогает еще на стадии стратегического планирования организовать сотрудничество различных специалистов и в результате создавать эффективные программные продукты.

Impact mapping: Как повысить эффективность программных продуктов и проектов по их разработке слушать на видеосервисе Wink.

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